Генконсульство США в Екатеринбурге приспустило флаг в память о погибших от COVID-19 американцев

Флаг о Генконсульстве США в память о погибших от COVID-19 американцев будет опущен до окончания завтрашнего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генконсульство США в Екатеринбурге сегодня приспустило флаг в память о 500 тысячах погибших от COVID-19 американцев. Как рассказали в консульстве, такое поручение дал президент США Джо Байден.

- За один год от пандемии умерло больше американцев, чем на полях Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых. В связи с этой трагедией мы скорбим о гибели людей и о горе тех, кто потерял близких, - рассказали в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге.

Флаг будет опущен до окончания завтрашнего дня. Отметим, что в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 25 февраля от коронавируса скончались 84 876 человека. В Свердловской области к сегодняшнему дню жертвами пандемии стали 2 345 человек.