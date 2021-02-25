«Ваш выход»: эксперты «Манго Телеком» рассказывают, как вернуться в офис после удаленки и не страдать

Худшее, что может сделать сейчас руководитель, - полностью предоставить людей самим себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне того, как режим связанных с пандемией коронавируса ограничений ослабевает, компании по всей стране отменяют удаленную работу, и сотрудники возвращаются в офисы. При этом психологи предупреждают о рисках снижения мотивации и производительности труда - из-за «обратной адаптации». Людям надо заново приспосабливаться работать в офисе, как в начале карантина привыкали работать дома. В интересах работодателя - сделать все, чтобы процесс не затягивался. Эксперты «Манго Телеком», поставщика профессиональных коммуникационных решений, подготовили рекомендации, как пережить этот период: компаниям - не провалить бизнес-показатели и не потерять ценных сотрудников, сотрудникам - сохранить интерес к работе и вернуть настрой.

Стресс — это норма

Первое, что просто необходимо принять: стресс в той или иной мере испытывают все. За несколько месяцев дистанционной работы даже у тех, кому не терпелось вернуться в офис, сформировался новый график, новый ритм, новые привычки.

- Все это невозможно просто взять и отменить - приказом сверху. Неудивительно, что человек, который проснулся гораздо раньше обычного и впервые за долгое время потратил на поездку в офис полтора часа, а потом столько же на поездку из офиса, утром следующего дня уже не светится от счастья и не готов к трудовому подвигу, - объясняют эксперты «Манго Телеком».

Но если начать «закручивать гайки» или максимально строго спрашивать с сотрудника в этот момент, есть риск все испортить окончательно, демотивировать его полностью и укрепить мысль, что ничего не получается.

- Безусловно, руководителю сейчас, как никогда, важно знать реальный результат каждого подчиненного, но не для того, чтобы обвинять отстающих цифрами из аналитики, а чтобы определить, кому нужна помощь, - советуют в «Манго Телеком».

Те же цифры можно использовать совершенно иначе, тактичнее: не как упрек слабым, а как ориентир на сильных.

-Достаточно просто вывести на экран в офисном пространстве текущие показатели, чтобы у человека возникло понимание, сколько делается и сколько надо, а в команде появилась позитивная конкуренция: не обязательно «догнать и перегнать», но как минимум «не отставать от лучших с большим отрывом, - убеждены эксперты.

План А

В идеале каждому руководителю следует иметь план адаптации для своих подчиненных - перечень конкретных действий, которые последовательно, но настойчиво будут выводить подразделение на нужный результат. Отлично, когда у лидера есть харизма и навыки мотивационного оратора, но еще лучше, если «прокачка» будет не только психологической.

- Это отличное время для мозговых штурмов, разбора интересных практик, обучения, - говорят специалисты. - Возможность проявить творчество, получить новые знания или развить навыки позволит быстрее втянуться в работу. К тому же исследования показывают, что люди ощущают себя более востребованными, а значит сильнее мотивированы, когда компания дает им расти профессионально». Естественно, отдел продаж не может и не должен на целый день превращаться в институт повышения квалификации, но «разбавить» работу с клиентами короткими групповыми тренингами или креативными сессиями будет полезно с точки зрения вовлеченности.

Худшее, что может сделать сейчас руководитель, - полностью предоставить людей самим себе: не объяснить текущий момент, не показать, какие задачи в приоритете, не дать эмоциональный заряд, а просто «поставить к станку» и требовать высоких результатов.

«… А дома лучше»

В любом коллективе обнаружатся те, кто не считает возвращение в офис нужным и обязательным - вопреки решению директора. Если политика компании это позволяет, руководителю стоит рассмотреть варианты. Но пользоваться эмоциональными оценками - противопоказано. Правильно - сравнить производительность по отчетам о работе из дома и из офиса. И если отчеты действительно покажут, что дома лучше (больше звонков клиентам, успешных переговоров, закрытых сделок), - надо отпускать. В конечном итоге, так выгоднее для бизнеса. И те же самые отчеты - аргумент, чтобы убедить сотрудника, у которого в офисе дела, наоборот, идут гораздо лучше, чем дома. Например, так: «Посмотри, здесь ты реально эффективнее, а значит и премию зарабатываешь больше».

«Говори Москва, разговаривай Россия…»

Допустим, сотрудник и в этом случае может не согласиться, потому что предпочтет лишнему заработку больший комфорт. Но надо понимать, что возможность работать удаленно сейчас в принципе становится преимуществом для кандидата при решении о выборе работодателя. Имея прочие равные, хороший специалист, вполне вероятно, пойдет в ту компанию, где есть возможность всегда или время от времени работать удаленно. С одной стороны, это риск потерять ценные кадры, с другой - наоборот, шанс их приобрести, если пользоваться негибкостью конкурентов.

Еще одна тенденция - активный региональный наем.

- Многие компании обрели уверенность в том, как контролировать сотрудников и управлять их задачами на удаленке, - констатируют в «Манго Телеком». - Эти механизмы вполне универсальны, и если московская компания может работать с человеком, который каждое утро включает компьютер дома, например, в Химках, то почему нельзя точно так же работать с человеком из Новосибирска?

Хорошие региональные специалисты в перспективе будут все чаще трудоустроены в Москве или Санкт-Петербурге, и столичные кадры получат в их лице конкурентов за рабочие места - по крайней мере, на линейных позициях, прогнозируют в «Манго Телеком».