Олигарх Игорь Алтушкин поможет уральской семье с двумя детьми отстроить новый дом

Фото: Фонд святой Екатерины

Семья из Нижнего Тагила лишилась крыши над головой из-за пожара еще в новогодние праздники. В один момент супруги Ольга и Тимур Хамидуллины с семилетней дочкой Дашей и десятилетним сыном Ваней, который болен ДЦП, остались без вещей, документов и жилья.

Пожар начался с построек во дворе и перекинулся на дом. Родители вовремя заметили огонь и успели вывести детей из дома. К сожалению, прибывшие пожарные машины оказались без воды. Пока они заправлялись, было упущено время, и дом полностью сгорел. Сейчас семья живет у родственников и ищет возможность восстановить дом.

Фото: Фонд святой Екатерины

После пожара соседи помогали семье одеждой и очисткой места, где раньше стоял дом. Работодатель главы семьи - Тимура Хамидуллина выделил деньги на строительные материалы для нового жилья. Но, чтобы заново построить дом, их оказалось недостаточно. Тогда семья решила обратиться за помощью к руководителю фонда «Живи, малыш», который, в свою очередь, попросил поддержки у Председателя Совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.

- Понимая, что мы не сможем помочь полностью восстановить дом и для семьи это неподъемно, я обратился к Игорю Алексеевичу Алтушкину с просьбой о помощи, и она была услышана. Сейчас будем работать со строительной компанией, чтобы как можно скорее семья въехала в новый дом, - рассказал Егор Бычков, руководитель фонда «Живи, малыш».