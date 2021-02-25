Сейчас на месте работает бригада выездной испытательной электротехнической лаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коттеджный поселок «Алые паруса» под Екатеринбургом вернули электричество и тепло. Отключение произошло из-за резкой нагрузки на сети. Сначала энергетики перевели часть нагрузки на резервные схемы и задействовали резервные источники электроснабжения, а затем полностью вернули электричество в дома.

Сейчас на месте работает бригада выездной испытательной электротехнической лаборатории. Специалисты занимаются поиском возможного повреждения кабельной линии.

- Электросетевая инфраструктура коттеджного поселка «Алые паруса» состоит в основном из кабельных линий, что значительно усложняет поиск и ликвидацию технологического нарушения, - рассказали в «Россети Урал».

Кроме того, специалисты замеряют потребляемую мощность, чтобы минимизировать возникновение роста нагрузки и исключить отключения жителей от электроэнергии.