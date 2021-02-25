В Свердловской области из-за непогоды вытаскивать фуру из кювета пришлось с помощью тяжелой техники

Фото: Уралуправтодор/Елена Дубынина, журналист газеты «Камышловские известия»

В Уралуправтодоре рассказали, как совместно с ГИБДД накануне боролись со стихией, обрушившейся на Урал. Так, на Тюменской трассе в районе Камышлова рано утром столкнулись фура и Chevrolet. К счастью, из людей никто не пострадал. А вот машинам досталось – фура от удара съехала в кювет, а легковушку на обочине занесло снегом.

- Его откапывали дорожные рабочие Уралуправтодора и с помощью погрузчика убрали с проезжей части. Семью из легкового автомобиля доставили для обогрева в ближайшее кафе, - рассказывают в Уралуправтодоре. - Из-за ДТП в этом месте образовалось скопление снежной массы: стоящие автомобили занесло снегом, из-за переметов проезд сузился, дорожная техника не справлялась.

Фото: Уралуправтодор/Елена Дубынина, журналист газеты «Камышловские известия»

Когда машины стали эвакуировать, сотрудникам ГИБДД пришлось на 20 минут ограничивать движение в сторону Тюмени. Автомобилистов пропускали только по одной стороне. При этом проезжую часть очень быстро засыпало снегом, поэтому ее безостановочно расчищала снегоуборочная техника. К семи часам вечера проезд на этом участке был восстановлен.

Фото: Уралуправтодор/Елена Дубынина, журналист газеты «Камышловские известия»

В «Уралуправтодоре» напомнили, что оказавшись в сложной ситуации на федеральной дороге, можно сообщить об этом по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 .