Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В поселке Студенческий, что в Свердловской области, жители пяти многоквартирных домов в сильные морозы остались без отопления. Мерзнуть им приходится уже третий день. По данным прокуратуры, работа котельной из-за аварии на теплосетях была остановлена еще 23 февраля.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка деятельности теплоснабжающей и сетевой организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, тепловых и электрических сетях, устранению аварий, соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным ведомства, кроме пяти домов в которых все еще нет отопления, МУП «Теплоснабжение» в ряде жилых домов и социальных объектов поселка, которые также 23 февраля попали под отключение, восстановил подачу тепла. Сейчас специалисты продолжают работу на сетях.