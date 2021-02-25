С начала года работодатели разместили 395 вакансий для дворников Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале в 2,4 раза, по сравнению с прошлым годом, выросло количество вакансий для дворников. Об этом свидетельствует исследование экспертов онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. По их данным, с начала года работодатели разместили 395 предложений для дворников.

- Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами - прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Согласно исследованию, больше всего вакансий открыто для дворник в Екатеринбурге (86%). Также активно работодатели ищут сотрудников в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах региона.

Также эксперты выяснили, сколько предлагают за работу дворниками. Средняя зарплата, которую сегодня предлагают работодатели за уборку улиц в Свердловской области, составляет 24,3 тысячи рублей.