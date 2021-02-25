Фото: скриншот с видео

В Березовском местные жители спасли собаку, застрявшую в яме. Как рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» Максим, 14 февраля с самого утра он услышал лай собаки. Он предположил, что животное могло попасть в беду, и предложил жене попробовать найти пса.

- Лай был слышен примерно с девяти утра. Мы поняли, что что-то не то только ближе к вечеру. Пошли проверить, и вот такое и увидели, - рассказал Максим.

Оказалось, что собака попала в яму и не может оттуда выбраться самостоятельно. По словам Максима, они с женой попытались попросить помощи у зоозащиты и по номеру 112, но им отказали. Тогда они попросили помочь рабочих со стройки, которая была неподалеку. Мужчины взяли лестницу и поспешили на подмогу. Судя по видео, пес сначала боялся и не давался в руки, но потом все же доверился спасителям. Когда пса достали, он убежал.

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