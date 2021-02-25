Днем температура воздуха не будет опускаться ниже 19 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге продлили предупреждение об аномальных холодах. Так, по прогнозам синоптиков, 25 февраля 2021 года сохранится морозная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Сильного ветра, как накануне, к счастью, не обещают.

Так, сегодня, в четверг, 25 февраля столбики термометров днем покажут от -14 до -19 градусов. До - 24 градусов температура воздуха опустится только в низинах. Ветер обещают от трех до восьми метров в секунду.

Завтра, в пятницу, 26 февраля, ночью в горах и на севере температура воздуха может опуститься до -35, в остальной местности от -26 до -31 градусов. Днем воздух прогреется до -13,-18 градусов. Ветер будет слабым и неустойчивым. Местами возможен небольшой снег.

В субботу, 27 февраля, в ночное время столбики термометров покажут -22,-27, на крайнем севере до -32 градусов. Днем -13,-18, на крайнем юго-западе до -8 градусов. Синоптики обещают небольшой умеренный снег. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду.

Напомним, накануне синоптики рассказали, когда уйдут лютые морозы и какая погода будет в марте в Свердловской области.