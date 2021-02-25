В Екатеринбурге покупатель из-за просьбы надеть маску начал кидаться на продавцов с ножом

Мужчину увезли в отделение полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне покупатель магазина «Яблоко» на Билимбаевской, 28 напугал других посетителей и продавцов. Из-за просьбы надеть маску пьяный мужчина начал кидаться на продавцов с ножом.

- Пришла в магазин, и тут неадекватный молодой человек начал кидаться на весь персонал, чтоб все соблюдали дистанцию 1,5 метра, угрожая всем ножом. Разбил товар, вроде сок. Магазин вызвал наряд, - рассказала очевидица группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В полиции подтвердили, что приезжали на вызов. Мужчину увезли в отделение. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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