Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге рано утром вспыхнуло кафе грузинской кухни «Хинкали, которое находится в здании Уральского института управления на улице 8 марта. Огонь распространился на 20 квадратных метров и повредил имущество заведения.

- В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники, 45 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:54 пожарные локализовали огонь и ликвидировали открытое горение. Еще час понадобился спасателям, чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции.

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