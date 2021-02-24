В Нижнем Тагиле городская больница закупит лекарство от коронавируса на пять миллионов

«Фавипиравир» - японское противовирусное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле произойдет крупная закупка провивовирусных препаратов, которые помогают вылечиться от коронавируса. Конкурс по поиску поставщика лекарства «Фавипиравир» объявила городская больница № 1. На эти цели выделили больше пяти миллионов рублей. Планируется приобрести 50 тысяч упаковок японского препарата.

- По условиям договора поставщик обязан доставить лекарство прямо в городскую больницу № 1. Подать заявку на закупку можно до 9 марта, - говорится на сайте госзакупок.

Необходимо доставить препараты до 30 сентября нынешнего года. Саму заявку необходимо исполнить в течение пяти рабочих дней.