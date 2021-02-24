Екатеринбургский спортсмен выиграл бронзу на первенстве России по конькобежному спорту

В подмосковной Коломне собрались спортсмены из 33 регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитанник спортивной школы «Юность» из Екатеринбурга Степан Найдин стал бронзовым призером первенства России по конькобежному спорту. Соревнования среди юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет прошли в подмосковной Коломне с 18 по 21 февраля. За звание лучших спортсменов боролись 150 человек из 33 регионов страны.

- Степан Найдин, входящий в состав сборной Свердловской области, взял «бронзу» в командной гонке на 8 кругов с результатом 4 минуты 14 секунд, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На первой ступеньке пьедестала разместилась команда из Москвы. Второе место заняли спортсмены из Московской области.