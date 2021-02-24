В «Кольцово» совершили вынужденную посадку сразу три лайнера, летевших до Челябинска

После небольшой задержки все самолеты смогли улететь в пункт назначения Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 февраля екатеринбургский аэропорт «Кольцово» принял сразу три внеплановые посадки самолетов из-за плохой погоды в соседнем регионе. Два авиаланера следовали из Москвы, однако не смогли сесть в Челябинске сразу и полетели на запасной аэродром. Также один рейс прибыл из Уфы, который также следовал в южноуральскую столицу.

Все завершилось благополучно. Все рейсы уже покинули «Кольцово» и прибыли в пункт назначения. Пассажиры доставлены, - сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

Напомним, в последние дни в Челябинской области бушует непогода. В регионе ввели режим ЧС из-за аномально низких температур и метелей.