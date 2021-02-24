Ставка по вкладу «Удобный онлайн» от УБРиР теперь зависит от его срока и суммы

При досрочном закрытии вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия вклада «Удобный онлайн», чтобы каждый клиент мог настроить его под свои потребности. Теперь ставка по вкладу зависит от срока и суммы, на которые он открывается, при этом максимальная доходность продукта составляет в зависимости от валюты, в которой открывается вклад*: 5,75% в рублях, 0,6% в долларах США.

Вклад «Удобный онлайн» открывается в несколько кликов в интернет-банке. Минимальная сумма открытия составляет 1000 рублей / 50 долларов США. Вклад может быть открыт на срок от 3 месяцев до 3 лет по выбору клиента, при этом выбирать срок можно с точностью до месяца.

Капитализация процентов производится каждые 30 дней и зачисляется либо на вклад, либо на карточный счет. Если вклад открыт в рублях или долларах США, то по выбору клиента он может быть пополняемым (без ограничений по сумме и сроку пополнения) или не пополняемым. При досрочном закрытии вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования».

Частичное снятие возможно в рамках начисленных процентов. Также возможно снятие части основной суммы вклада при подключении пакета услуг «Все под контролем. Лайт онлайн»**, который можно оформить в интернет-банке при открытии вклада в рублях. Помимо того, подключивший пакет услуг клиент получает 1% к ставке по рублевому вкладу, смс-информирование по счету, а также возможность осуществления до 15 переводов включительно в рублях в офисах банка*** и неограниченное количество переводов в рублях по реквизитам в интернет-банке. Стоимость подключения пакета услуг — 145 рублей, столько же составляет ежемесячный платеж за него.

* Также возможно размещение вклада в евро по фиксированной ставке в 0,1%. В этом случае сумма и срок (от 3 месяцев до 3 лет) на ставку не влияет. Минимальная сумма — 50 евро, пополнение вклад не предусматривает.

** В этом случае количество расходных операций зависит от суммы вклада (но не более 12), снятие возможно до 50 тыс. рублей за одну операцию (включая начисленные проценты).

*** За исключением переводов через системы Western Union, «Золотая Корона», через платежные терминалы банка, с карточных счетов, погашения кредитов других банков.