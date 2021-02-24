В Нижнем Тагиле может появиться новый полигон для переработки мусора

Полигон должны построить за 20 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Облкоммунэнерго» ищет подрядчика для строительства мусорного полигона под Нижним Тагилом. Стоимость проекта оценили в три миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Согласно конкурсной документации, завод по переработке отходов необходимо построить за 20 месяцев после передачи проекта.

Полигон сможет перерабатывать до 130 тысяч тонн мусора ежегодно, время его работы оценили в 25 лет, - говорится на сайте госзакупок.

Полигон расположится рядом с действующим мусоросортировочным комплексом на Кушвинском тракте. Также по условиям здесь будут сортировать не более 70% всех поступающих отходов.