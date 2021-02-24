В Екатеринбурге стартовал прием заявок на юбилейную «Ночь музеев»

В этом году мероприятие в столице Урала пройдет в 15 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на участие в юбилейной «Ночи музеев». Организаторы планируют провести мероприятие 15 мая в честь Международного дня музеев. В 2021 году куратором проекта станет министерство культуры и массовых коммуникаций Франции. Подать заявку можно до 12 марта. Основными требованиями остаются открытость и доступность, комфортность пространств, а также продвижение музейных предметов. Мероприятие пройдет в столице Урала в 15 раз.

Главной темой станет именно 15-летие проекта, а также год науки и технологии в России и год медицинского работника Свердловской области.

Программа «Ночи музеев» стартует 15 мая в 19:00 и продлится до 02:00 16 мая. Также предусмотрена детская программа, она пройдет 15 мая с 11:00 до 18:00, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Чтобы посетить мероприятие, можно приобрести «единый билет». Организаторы предупреждают, что из-за пандемии может измениться формат проекта, либо его перенесут на другую дату.