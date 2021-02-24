В Екатеринбурге слесаря музыкального училища подозревают в изнасиловании дочери

Теперь мужчине грозит от восьми лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали слесаря музыкального училища имени Чайковского. По версии силовиков, он совращал свою малолетнюю дочь. С заявлением в полицию обратилась мать девочки.

- По ее словам дочь только недавно рассказала ей о том, что отец трогал ее в неприличных местах, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. - Дочь призналась матери только после развода родителей.

Мужчина уже дал признательные показания. Полиция возбудила уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Мужчине грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.