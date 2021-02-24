МТС научит студентов Уральского федерального университета работать с сетью интернета вещей

Фото: Facebook директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова

МТС предоставит студентам профильных специальностей возможность разрабатывать устройства для сети интернета вещей NB-IoT при помощи собственного Development Kit, а также поможет в разработке учебных программ.

Компания сотрудничает с ведущими техническими ВУЗами страны из разных регионов: МИЭМ ВШЭ (Москва), ГУАП (Санкт-Петербург), ТУСУР (Томск), ЮУрГУ (Челябинск), МИРЭА (Москва), УрФУ (Екатеринбург), СВФУ (Якутск).

МТС передала ВУЗам 77 стартовых наборов для разработки энергоэффективных IoT устройств. Они позволяют быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino.

В комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год, встроенный SIM-чип и демонстрационная прошивка. Компания также оказывает ВУЗам экспертную поддержку при разработке учебных программ по работе с сетями LPWAN. Работа с новым оборудованием начнется, как только ВУЗы вернутся к очной работе.

– Энергоэффективные устройства, работающие в сети NB-IoT, в ближайшие три-пять лет станут основным драйвером развития интернета вещей в России. Они востребованы в сферах недвижимости, smart city, промышленности, безопасности и многих других. Сейчас рынку не хватает готовых совместимых с NB-IoT устройств, поэтому важно делиться экспертизой с сегодняшними студентами. Учебные программы, разработанные с нашей помощью, основаны на практической работе с сетью и дадут студентам возможность уже сейчас разрабатывать собственные прототипы устройств. Мы надеемся, что это позволит «закрыть» потребности рынка в энергоэффективных IoT датчиках российского производства и сделает решения на основе интернета вещей еще более доступными, – отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.

Где учиться работе с сетью NB-IoT:

- Уральский федеральный университет (Екатеринбург): институт естественных наук (ИЕН) радиотехнический факультет (РТФ);

- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения: магистратура «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;

- Московский институт электроники и математики ВШЭ: магистратура «Интернет вещей и киберфизические системы»;

- МИРЭА — Российский технологический университет (Москва): институт информационных технологий МИРЭА;

- Санкт-Петербургский государственный университет;

- Северо-Восточный федеральный университет (Якутск): институт математики и информатики и физико-технический институт.

- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники: кафедра автоматизации обработки информации и кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники;

- Южно-Уральский государственный университет (Челябинск): высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ.

О сети NB-IoT МТС

NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью и может работать даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. Сеть NB-IoT работает на выделенных частотах сети LTE, поэтому к ней предъявляются те же требования безопасности, что и к сетям 2G, 3G, 4G. Это обеспечивает ее безопасность и защищённость от внешних помех. Сеть NB-IoT создана для устройств, передающих небольшие объемы данных с определенной периодичностью, что делает ее идеальной для решений в сфере недвижимости, ЖКХ, smart city. МТС обладает крупнейшей сетью NB-IoT в России: она работает более чем в 7 регионах.