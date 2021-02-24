В Свердловской области разыскивают воспитанника социально-реабилитационного центра

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области отдел полиции «Краснотурьинский» разыскивает несовершеннолетнего Кирилла Попова. 14-летний подросток сбежал из социально-реабилитационного центра в Карпинске 21 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, темные глаза. На момент исчезновения был одет в черную куртку с белыми лампасами, черные брюки, черную шапку и черные кроссовки, - сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Если вы знаете, где находится Попов Кирилл, сообщите отдел полиции № 32 по телефону 3-43-83; 3-34-33 – отдел уголовного розыска, 3-40-79 – дежурная часть.