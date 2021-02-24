В Екатеринбурге изменили приговор полицейским, которые покрывали игорный бизнес

Осужденным изменят приговор, вынесенный в октябре 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге областной суд изменил приговор бывшему заместителю начальника полицейского главка Свердловской области Владимиру Романюку и его подельнику Сергею Глущенко, решение по делу выносили в октябре 2020 года. Глущенко в счет наказания зачли два года, которые он провел под домашним арестом, то есть в колонии строгого режима он проведет 5,5 лет, также он не будет платить ранее назначенный штраф в размере двух миллионов рублей, его имущество не будут арестовывать.

Романюк лишится звания генерал-майора, ему зачтут один год и три месяца, проведенные под домашним арестом, арест имущества отменен, штраф обвиняемый выплачивать не будет, - сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

Напомним, Владимир Романюк и Сергей Глущенко получили длительные сроки за то, что в 2016 году они получили от местных бизнесменов, занимавшихся игорным бизнесом, взятку в размере полутора миллионов рублей.