На сегодня Екатеринбург получил больше 71 тысячи доз вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прививки от COVID-19 можно будет сделать в трех торговых центрах. Об этом на заседании городского оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова. Мобильные пункты установят в ближайшее время.

- В ближайшее время на площадках одного из гипермаркетов «О’КЕЙ» и ТРЦ «Мега» откроются мобильные пункты по вакцинации от COVID-19. Продолжит свою работу и пункт в ТЦ «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17), открывшийся в середине февраля, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На сегодня Екатеринбург получил больше 71 тысячи доз вакцины. Свыше 53 тысяч жителей столицы Урала уже привились от COVID-19 первым компонентом, и более 15 тысяч - вторым.

Напомним, что глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сегодня, 24 февраля, назвал факторы, которые могут спровоцировать третью волну коронавируса на Урале.