Уполномоченный по правам ребенка назвал число свердловских детей, которые находятся в Сирии

С 2015 года участие в борьбе с террористами принимает и Россия Фото: Александр КОЦ

В Сирии продолжают оставаться 17 детей, которых планируют вернуть в Свердловскую область. Напомним, что с 2014 года территорию страны начали захватывать силы радикальных исламистов, в том числе и из запрещенной в России организации «Исламское государство». С 30 сентября 2015 года по договорённости с президентом Башаром Асадом участие в военных действиях начала принимать и Россия.

- Сейчас, по последним данным, в лагере Аль-Хол (сирийский лагерь беженцев в одноименном городе. – Прим.Ред.) находятся 17 детей. Они находятся там с матерями. Вопрос об их возвращении на родину решается через Анну Кузнецову, - рассказал «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Обмудсмен уточнил, что за два последних года из этой страны были вывезены 10 свердловских детей. Причем они находились в Сирии без попечения родителей, которые пропали в период военных действий.

На вопрос о том, как дети из Свердловской области оказались в Сирии Игорь Мороков отвечать не стал.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, среди свердловчанок, которые находятся на базе Аль-Хол, есть и те, кто в свое время был завербован террористами.