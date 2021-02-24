Театры Нижнего Тагила отправляют на «Большие гастроли»

Театры обменяются опытом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский театр кукол и Драмтеатр примут участие в федеральном проекте «Больше гастроли». Так, Театр кукол обменяется актерами с магнитогорским театром «Буратино». Тагильские актеры поставят на сцене южноуральского театра спектакль для всех возрастов «Большое путешествие маленькой тучки».

Для детей от пяти лет актеры подготовят постановки «Дюймовочка» и «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек». В ответ актеры из Магнитогорска презентуют в Нижнем Тагиле постановку для зрителей в возрасте от двух лет «Рукавичка», от 6 лет «Калиф-аист» и сказку для малышей от трех лет «Муха-Цокотуха». Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Драмтеатр, в свою очередь, обменяется опытом с Ачинским драматическим театром Красноярского края.