Сейчас проводятся судебные экспертизы для определения точных причин возгорания и смерти мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле после гибели машиниста крана на НТМК следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла в ночь на 23 февраля 2021 года. 33-летний мужчина погиб, спрыгнув с 25-метровой высоты из вспыхнувшей кабины.

- В рамках расследования уголовного дела проводятся допросы, осматриваются документы и предметы, имеющие значение для выяснения обстоятельств случившегося, назначены и проводятся судебные экспертизы для определения точных причин возникшего возгорания и смерти мужчины, - рассказали в СК по Свердловской области.

По данным следователей, мужчина пытался потушить пламя и подогнать кабину крана к посадочной площадке, чтобы спастись. В этот момент одежду рабочего охватило пламя, и он спрыгнул с крана.