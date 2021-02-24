Ждать ли третьей волны коронавируса на Урале: отвечает главный санитарный врач

Ситуация с коронавирусом на Урале остается сложной Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских назвал факторы, которые могут спровоцировать третью волну коронавируса на Урале.

- Для того, чтобы состоялась третья волна, необходимо, чтобы что-то изменилось в обществе. Как было перед второй волной – люди вернулись в рабочие и учебные коллективы. Так и тут – необходимо, что что-то изменилось во взаимодействии людей, что в нынешних условиях маловероятно, - рассказывает Дмитрий Козловских. – Либо должен измениться сам вирус. Изменения есть, но они не критичны.

По словам главного санитарного врача Свердловской области, сейчас специалисты изучают изменения вируса у уральцев, у которых во время болезни проявляются нетипичные симптомы, а также у граждан, отдыхавших в других странах.

Дмитрий Козловских также рассказал, что сейчас для лечения коронавируса в Свердловской области задействовано 3 600 больничных коек, из которых 30% - из них свободны.