Свердловские полицейские за выходные задержали больше 250 нетрезвых водителей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За три выходных дня сотрудники ГИБДД задержали 500 нарушителей правил дорожного движения. Из них 252 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 223 из них выпишут штрафы или лишат прав. А вот 29 водителям и вовсе грозит уголовная ответственность. Их поймали пьяными за управлением автомобиля второй раз. Кроме этого, инспекторы задержали больше 250 водителей, которые сели за руль, не имея прав.

Так, например, в деревне Верхний Бардым Артинского района наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21150, за рулем которого находился нетрезвый 32-летний мужчина. Сотрудникам полиции он сообщил, что с вечера до ночи распивал алкоголь и на машине возвращался домой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В ходе проведенного освидетельствования установлено состояние опьянения 2,229 мг/л выдыхаемого воздуха, что соответствует сильнейшему опьянению, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Сотрудниками полиции установлено, что в 2017 году этот водитель уже привлекался к административной ответственности и сейчас он лишен права управления. После составления материалов для возбуждения уголовного производства, автомобиль помещен на спецстоянку.

В Камышлове госавтоинспекторам даже пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы водитель не смог дальше раскатывать по городу. Мужчина игнорировал требования сотрудников полиции выйти из автомобиля и не хотел предъявлять документы. Вместе со своей спутницей мужчина закрылся в автомобиле. Но в итоге его все равно задержали.