Депутат из Екатеринбурга предложил создать в России «Русскую Республику»

Павел Крашенинников не поддержал идею о создании «Русской Республики» Фото: скриншот с трансляции заседания Екатеринбургской городской Думы

Депутат Александр Колесников сегодня на заседании Екатеринбургской городской Думы предложил создать в Российской Федерации «Русскую Республику» и включить в нее 46 существующих в стране областей, три города федерального значения, четыре округа, девять краев и Еврейскую автономную область. Столицей при этом, по его задумке, должен стать Екатеринбург.

Свою идею народный избранник высказал депутату Госдумы Павлу Крашенинникову. Александр Колесников объяснил, что создание «Русской Республики» необходимо для того, чтобы в стране была представлена русская национальность.

- Почему-то у русского народа, который создал это государство, своей республики, национально-культурной автономии нет, - негодует депутат. - Мы так и должны быть аморфной массой и как национальность исчезнуть?

Депутат Госдумы Павел Крашенинников инициативу Александра Колесникова не поддержал. Он ответил, что нужно защищать права всех людей, независимо от того, где человек родился и вырос.

- Я бы не хотел, чтобы в РФ это происходило, - отметил парламентарий.

Также Павел Крашенинников отверг инициативу екатеринбургского депутата дать столице Урала статус города федерального значения.