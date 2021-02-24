Объезжать ремонтные работы придется с 15 марта по 25 июня 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге больше чем на три месяца перекроют движение на улице Окружной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Проехать по участку дороги нельзя будет из-за капитального ремонта улицы 2-й Новосибирской.

- Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, и проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской, - рассказали в администрации города.

Объезжать ремонтные работы придется с 15 марта по 25 июня 2021 года. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.