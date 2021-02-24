В Свердловской области не будут перекрывать дороги из-за непогоды

В области ожидаются метели, но пока ситуация не критичная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за метели в Свердловской области не планируют перекрывать дороги, потому что пока для этого нет предпосылок. В настоящее время сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на уральских трассах во время объездов для оказания помощи водителям в случае необходимости.

Причиной для беспокойства стала непогода, из-за которой в соседней Челябинской области перекрыто несколько трасс. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил уральцев по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Отметим, что 24 февраля в Свердловской области сохраняются морозы с температурой от – 22 до – 28 градусов.