Свердловская прокуратура проверит ферму в Лесном после жалом на жестокое обращение с животными

Фото: предоставлено группой «Ящик Нижняя Тура» в соцсети «Вконтакте»

Местные жители Лесного обеспокоены фермой в поселке Чащавита. По словам очевидцев, скот содержится в ужасных условиях и некоторые животные могут погибнуть. Информация об этом появилась в группе «Ящик Нижняя Тура» в соцсети «Вконтакте».

- Навоз не откачивается, скот лежит весь в воде и тихо помирает, – уточняют там.

Местные жители обратились к зоозащитникам, но те не могут ничего предпринять, так как это подведомственно только минприроды или прокуратуре. Однако, последнее ведомство ответили на запрос «КП», что инспекторы готовят проверку.

- Прокуратура ЗАТО г Лесного проводит проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем содержании крупного рогатого скота на ферме в поселок Чащавита, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.