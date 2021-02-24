СвЖД в 2021 году удвоит инвестиции в проекты, связанные с перевозочной деятельностью

Фото: предоставлено СвЖД

В 2021 году инвестиционная программа ОАО «РЖД» в границах Свердловской железной дороги составит 27,7 млрд рублей. Основные средства будут направлены на увеличение пропускной способности магистрали, обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта.

Инвестиции в проекты, связанные с перевозочной деятельностью и технологической устойчивостью производственного процесса, составят 16 млрд рублей. Средства будут направлены на повышение безопасности движения, обновление предприятий путевого комплекса; обновление оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств. Планируется обновить более 500 км железнодорожных линий: после ремонта и модернизации надежность инфраструктуры на этих участках позволит увеличить разрешенную скорость движения поездов.

В 2021 году ОАО «РЖД» продолжит реализацию комплексной программы развития инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск, которая реализуется в связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле. Новая инфраструктура позволит увеличить пропускную способность участка и обеспечить возрастающие потребности грузоотправителей. Будет продолжена реконструкция станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки, Ярино, Пальники, Углеуральская. Планируется проведение государственной экспертизы проектов строительства тяговых подстанций Няр и Ярино, реконструкции станции Соликамск-2; начало проектирования строительства вторых путей на участках Пальники – Дивья и Углеуральская – Няр. Также запланировано продолжение работ по проектированию мостового перехода через Каму в рамках развития Пермского железнодорожного узла.

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла на станции Екатеринбург-Сортировочный проводится масштабная реконструкция четной сортировочной системы – проект предстоит завершить в текущем году.

В рамках строительства железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина» сразу на двух объектах ведутся строительные работы: ОАО «РЖД», выступая в качестве концессионера, до конца 2022 года построит железнодорожную ветку к объектам «Титановой долины» и модернизирует инфраструктуру общего пользования в точке примыкания – на станции Верхняя Салда.

В целях обновления парка тягового подвижного состава на СвЖД поступит восемь магистральных электровозов 2ЭС10 «Гранит» с бустерной секцией, пять маневровых тепловозов ТЭМ14 и одиннадцать ТЭМ18ДМ.

По программе реконструкции объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок планируется начало реконструкции вокзального комплекса Сургут, завершение строительства пешеходного перехода на вокзале Тюмень и реконструкции здания вокзала Пермь-1 (объекта культурного наследия), продолжение работ по модернизации санитарных комнат на пригородных вокзалах. Для предупреждения травматизма граждан на объектах инфраструктуры планируется устройство ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Шарташ, строительство пешеходного моста на о.п. ВИЗ в г. Екатеринбурге.

В рамках проектов социального развития компания продолжит реконструкцию детских оздоровительных лагерей «Гудок» и «Зеленый луг», проектирование учебного экспозиционного центра Свердловской детской железной дороги, проектные работы по реконструкции главного корпуса ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь».