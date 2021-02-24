«Помогите остановиться после свадьбы»: Лиза Монеточка поделилась личным фото с мужем

Лиза Монеточка со своим мужем c Виктором Исаевым. Фото: Instagram

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) не так давно стала женой своего продюсера Виктора Исаева. Пара расписалась в тайне от друзей и прессы в ЗАГСе города Сочи, однако в феврале влюбленные все-таки устроили торжество для близких. На свадьбе у Монеточки были звездные друзья певицы: Ноиз МС, Сергей Барунов, Александра Бортич.

Накануне Лиза поделилась еще одним личным снимком. Певица в объятиях своего мужа Виктора Исаева за столом.

- Помогите нам остановиться праздновать свадьбу, - подписала она фото в Instagram.

Фото: Instagram

Отметим, Монеточке 22 года, а ее мужу 33. Для Лизы это не первые серьезные отношения. Год назад певица отдала назад кольцо своему жениху Егору Лоскутову. Позднее она призналась, что рядом с Егором у нее пропадало вдохновение и она больше не могла писать песни из-за дискомфорта в отношениях.