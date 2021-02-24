Сейчас весь общественный транспорт Екатеринбурга работает в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня произошел едва ли не транспортный коллапс. Горожане подолгу не могли уехать с остановок общественного транспорта - трамваи, троллейбусы и автобусы ходили с перебоями. В мэрии объяснили, что проблемы возникли из-за сложных погодных условий.

Так, из-за холодов рано утром не вышли на линию 10 дизельных и 11 газомоторных автобусов. Два часа понадобилось на то, чтобы запустить их в обычном графике. Также горожане не могли дождаться трамваев.

- Затруднения в движении трамваев были вызваны в основном низовой метелью, которая привела к обледенению рельсов. Это не позволяло вагонам двигаться в горку. Решать проблему приходилось специальным тягачам, а часть вагонов по этой причине были перенаправлены по другим маршрутам, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Такие проблемы возникли на перекрестке Советской-Уральской и улице Радищева. В центре города - на проспекте Ленина-Луначарского, около восьми утра трамваи встали из-за повреждения контактной сети. Еще один перерыв случился из-за поломки вагона у трамвайного кольца в районе ЦПКиО. Ремонтная бригада Гортранса оперативно устранила причины задержки транспорта.

Троллейбусы также сегодня ходили реже чем обычно - перебои в движении произошли из-за поломки электроподстанции в северной части города. По данным мэрии, сейчас все проблемы устранены, и весь общественный транспорт Екатеринбурга работает в обычном режиме.