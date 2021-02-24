Умершим оказался ранее судимый житель Арти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделе полиции № 13 Екатеринбурга скончался задержанный. Об этом «КП» сообщил источник в силовых структурах. В СУ СКР региона и главке полиции информацию подтверждают. По предварительным данным проверки, смерть мужчины не носила криминальный характер.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело умершего направлено для проведения судебной экспертизы в целях выяснения точной причины смерти, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Умершим оказался ранее судимый за кражу 40-летний житель Артинского района. Его задержали 21 февраля на даче в Чкаловском районе. В полицию его доставили по подозрению в хулиганстве. Вечером того же дня он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу № 20. Но от госпитализации отказался. А уже 22 февраля вновь попросил вызвать скорую.

- Прибывшие в 18:13 часов врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать отравление наркотиками или проблемы с сердцем, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.