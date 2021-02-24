Следственный комитет начал проверку после гибели машиниста крана на НТМК

Точные причины возгорания и смерти мужчины устанавливают эксперты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области следственный комитет начал проверку после гибели 33-летнего машиниста крана на НТМК. Трагедия произошла в ночь на 23 февраля 2021 года. Мужчина погиб, спрыгнув с 25-метровой высоты, из-за загоревшейся кабины.

- Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе непосредственный очевидец случившегося, истребована и анализируется документация, касающаяся обеспечения соблюдения техники безопасности на данном предприятии. Для определения точных причин возникшего возгорания и смерти мужчины проводятся соответствующие экспертные исследования, - рассказали в СК по Свердловской области.

По данным следователей, мужчина пытался спастись - потушить пламя и подогнать кабину крана к посадочной площадке. Одежду рабочего охватило пламя, и он спрыгнул с крана. В пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК рассказали, что также проводят внутреннюю проверку.