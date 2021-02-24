Трамваи встали из-за повреждения контактной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга снова встали трамваи. Движение парализовано на перекрестке Луначарского-Ленина. Вагоны встали в 07:38. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, трамваи встали из-за повреждения контактной сети.

Судя по Яндекс.Картам на 10:40 движение уже восстановили.

Фото: Яндекс.Карты

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