Туристов отправили в ближайший пункт временного размещения в поселок Петропавловский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром на трассе в Челябинской области сотрудники МЧС спасли туристов из Екатеринбурга, возвращающихся из поездки на Инзерские зубчатки [ПРИМ.РЕД-горный хребет на Южном Урале]. Автобус Mercedes-Benz Sprinter с екатеринбуржцами оказался в плену снежной стихии под Магнитогорском, в одном километре от Петропавловского.

- Наши бойцы добрались до автобуса с людьми, которые оказались в плену природы. На снегоходах они переправлены в ближайший пункт временного размещения в поселок Петропавловский. Их напоили чаем. Сейчас они ожидают открытия трассы, чтобы поехать домой. Помощь пришла своевременно. Обморожений ни у кого не зафиксировано, - рассказали в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сколько времени туристы прождали помощи и сколько человек было в автобусе в ведомстве затруднились ответить. Это связано с тем, что в МЧС Челябинской области сейчас поступает очень много информации о пострадавших от непогоды на трассах. Накануне на Челябинскую область обрушилась страшная метель. По последней информации, из снежных заносов эвакуировано 223 легковых автомобиля. Оказана помощь 776 людям. В области перекрыто несколько трасс, а в трех районах из-за непогоды ввели режим ЧС.

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