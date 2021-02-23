Спрыгнул с горящего крана: в Нижнем Тагиле на НТМК погиб рабочий

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В Нижнем Тагиле в конвертерном цехе предприятия НТМК погиб рабочий. Это случилось вечером 22 февраля, сообщает TagilCity.ru. Загорелся кран и 33-летний мужчина не доехав до посадочной площадки, потому что у него загорелась одежда, спрыгнул с 25-метровой высоты. Но в итоге разбился.

- В конвертерном цехе НТМК после возгорания на одном из грузоподъёмных механизмов был обнаружен машинист крана без признаков жизни, - пояснили в пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК.

На предприятии также отметили, что в связи со смертью рабочего ведется внутренне расследование.