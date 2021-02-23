В Екатеринбурге ищут 63-летнего мужчину в шапке с отворотом

Фото: предоставлено поисковым отрядом "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге объявили поиски 36-летнего мужчины. Владимир Некрасов пропал 22 февраля и с тех пор на связь не выходил. По данным волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома без документов.

Приметы: Рост: 164 сантиметра, Телосложение: полное Цвет глаз: карие Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка, с проседью. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, черные кожаные ботинки и черная шапка с отворотом.

Всем, кто знает о местонахождении Владимира Некрасова, просят сообщать волонтерам по телефону 8-800- 700-54-52 или по номер 112.