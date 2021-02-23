Держали в гараже и избивали: в Екатеринбурге банда из пяти человек похитили слесаря

Злоумышленники требовали отдать им 400 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге пятеро мужчин похитили слесаря металлоконструкций и держали в гараже несколько часов. Пострадавший обратился с заявлением в полицию 20 февраля. Он утверждал, что 29 января на него напали в подъезде по месту жительства, угрожая перцовым баллончиком.

Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, похитители увезли свою жертву в гараж в Чкаловском районе Екатеринбурга, где держали шесть часов.

- Злоумышленники вымогали у потерпевшего 400 тысяч рублей, применяя насилие. Им удалось похитить 10 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Уже в 6:00 неизвестные, сообщив, что он еще должен 500 тысяч рублей, - отметил источник.

После истязаний преступники отпустили слесаря, но тот обратился полицию не сразу.

Спустя несколько дней после заявления пострадавшего мужчины, сотрудники СОБРа и ОМОНа задержали всех подозреваемых – все пять человек имеют по несколько судимостей за наркотики, мошенничество, кражи. Сейчас на всех участников банды заведено уголовное дело по двум статьям: похищение человека и вымогательство.