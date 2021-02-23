Сотрудницы свердловской ГИБДД спели для мужчин в честь праздника

В Госавтоинспекции сняли забавное видео к 23 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудницы свердловской ГИБДД спели песню в честь Дня защитника отечества. Так женщины решили поздравить мужчин с 23 февраля. Видео опубликовали в официальном Instagram-аккаунте.

- Пусть вашу жизнь сопровождает уверенность в собственных силах, бесконечные запас энергии для важных свершений, любовь и преданность своей Отчизне, - подписали они видео.

На видео несколько сотрудниц ГИБДД поют песню собственного сочинения.

Напомним, уральских мужчин также поздравили и военные. Парашютисты ЦВО прыгнули с 3 тысяч метров и сомкнулись в круг. Свой прыжок посвятили празднику.