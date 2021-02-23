Внимание, сильный ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра 24 февраля будут достигать до 20 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС по Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 24 февраля. В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры предосторожности при непогоде.

- При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов, - напоминают сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Осторожными стоит быть не только пешеходам, но и автомобилистам. Не ставьте свою машину вблизи деревьев и рекламных конструкций. А лучше всего воздержитесь от дальних поездок в этот день. Напомним, номер спасательной службы 101 и 112.