Уралец лишился денег из-за магазина одежды в Instagram

Мужчина пошел в полицию после того как понял, что его обманули. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноуральска попался на уловку мошенников и потерял деньги после покупки в интернет-магазине. Мужчина хотел заказать в соцсети Instagram нашел объявление о продаже куртки и ботинок. Уралец переписывался с продавцом в интернете, а после перевел 5000 рублей. После чего продавец перестал выходить на связь.

Житель Красноуральска отправился в полицию с заявлением.

- По данному факту отделением дознания ОМВД России по городу Красноуральску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции советуют, прежде чем покупать что-либо в интернете, поищите информацию о продавце. Любая деталь поможет, в случае обмана, найти злоумышленника и привлечь его к ответственности.