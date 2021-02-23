В Свердловской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

Всего от covid-19 в регионе скончались 2321 уральцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От коронавируса в Свердловской области за сутки умерли еще 10 человек. По данным оперативного штаба в регионе, за все время в области погибли 76 786 уральцев.

- Состояние 335 госпитализированных оценивается как тяжелое, 198 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 586. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - отметили в оперштабе Свердловской области.

Также за сутки выписали 223 человека и общее число выздоровевших достигло 69700 человек.

За сутки в Свердловской области подтвердили еще 214 случаев коронавируса.