На высоте 3000 метров: в Екатеринбурге военные парашютисты показали фигуру в небе в честь 23 февраля

Фото: пресс-служба ЦВО

Уральские военные парашютисты посветили групповой прыжок Дню защитника отечества. Спортсмены выполнили в небе геометрическую фигуру круг на высоте 3000 метров. В небо военных поднимал боевой вертолет Ми-8МТВ5-1.

- Во время свободного падения, которое длилось несколько секунд, спортсмены выполнили элементы групповой акробатики: совместный прыжок, перестроение, сбор в формацию (группу), фиксация положения и расход из группы. В «воздушном флешмобе» были задействованы опытные спортсмены, выполнившие от 400 прыжков с парашютом, - объясняют в пресс-службе ЦВО.

Но прежде чем показать фигуру в небе, военные прошли тщательную подготовку на земле. Несколько часов они отрабатывали все свои действия. Помимо этого, прыжку мог помещать сильный мороз, на земле температура составляла -30 градусов, а на высоте 3000 метров было холоднее до – 45 градусов. Но военным удалось воплотить свое оригинальное поздравление, не смотря на погодные условия.