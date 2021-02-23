На Елизавете в Екатеринбурге тридцать домов остались без воды до конца дня

Фото: группа "Водоканал Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет без воды остались тридцать домов. Краны не работаю в частном секторе на улице Колхозников, также воды нет в зданиях на Бисертской. Утечка, из-за которой коммунальщикам пришлось понизить давление, произошла еще вчера.

В «Водоканале» отметили, что они уже нашли место утечки и пытаются устранить неполадки.

- Вода подается на пониженном давлении. Скважины работают, но с меньшим напором. Сейчас ведутся работы на улице Уфалейской, 1, где место утечки. Там имеется разрыв в трубопроводе диаметром в 150 миллиметров. До конца дня давление восстановят, - ответили в пресс-службе «Водоканала».