Аномальные морозы в Свердловской области задержатся на два дня

В ближайшие дни не стоит ждать потепления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область снова сковали аномальные морозы. По данным уральских синоптиков, холодно будет с 23 по 25 февраля, а среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами ожидается до минус 41 градусов.

В Екатеринбурге 23 февраля градусник покажет минус 32 градуса. В Нижнем Тагиле минус 35. В Ивделе минус 40 градусов.

В МЧС предупреждают свердловчан быть осторожными, особенно пользуясь печным отоплением или обогревателем.