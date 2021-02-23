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Аномальные морозы в Свердловской области задержатся на два дня

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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В ближайшие дни не стоит ждать потепления.

В ближайшие дни не стоит ждать потепления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область снова сковали аномальные морозы. По данным уральских синоптиков, холодно будет с 23 по 25 февраля, а среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами ожидается до минус 41 градусов.

В Екатеринбурге 23 февраля градусник покажет минус 32 градуса. В Нижнем Тагиле минус 35. В Ивделе минус 40 градусов.

В МЧС предупреждают свердловчан быть осторожными, особенно пользуясь печным отоплением или обогревателем.