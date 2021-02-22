Игорь Алтушкин занял первое место на Кубке России по практической стрельбе из пистолета

Игорь Алтушкин стал лучшим в серийном разряде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский меценат, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занял первое место на первом этапе Кубка России по практической стрельбе из пистолета. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Федерация практической стрельбы России».

Игорь Алтушкин стал лучшим в серийном разряде. Он соревновался с Артемом Жидковым из Челябинской области и Дмитрием Новиковым из Москвы. Соревнования прошли в Екатеринбурге на площадке клуба «Архангел Михаил».

Всего в этапе кубка участвовали более 250 стрелков со всей России. Второй и третий этапы чемпионата пройдут в Казани и Брянске. На финальную встречу стрелки вновь приедут в столицу Урала.