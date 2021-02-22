Мужчина стащил у екатеринбурженки карту и пошел расплачиваться ей в магазинах

За кражу с банковского счета мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что накануне, подойдя к кассе в одном из ТЦ города, обнаружила пропажу банковской карты. Затем ей посыпались уведомления об оплате покупок, которых она не делала. Всего с ее карты кто-то потратил четыре тысячи рублей.

- В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского УМВД при участии коллег из территориального отдела полиции установили подозреваемого в хищении денег с карты и доставили в дежурную часть для разбирательства, - отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался 43-летний екатеринбуржец. Мужчина ранее судим не был, сейчас нигде не работает. Он признался, что воспользовался невнимательностью женщины, вытащил карточку из ее сумки и сделал несколько покупок.

За кражу с банковского счета мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.